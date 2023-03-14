مصرع شخص دهسا أسفل عجلات سيارة في مركز أبو تشت بقنا

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء في حادث سيارة اليوم الثلاثاء، في قرية النواهض في أبو تشت، وتم نقله الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

مصرع شخص في قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا من غرفة العمليات بقنا إخطارا من الإسعاف، يفيد بمصرع شخص نتيجة حادث اصطدام سيارة وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومرفق الإسعاف، لموقع الحادث تبين مصرع «أحمد.ر.م.ح» ادعاء حادث سيارة من قرية النواهض بمركز أبو تشت شمال قنا، وتم نقل الجثة لمستشفى نجع حمادي المركزي.

حررمحضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكشف ملابسات الحادث .

وتكثف مباحث مركز شرطة نجع حمادي من جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث الذي لاذ بالفرار عقب الاصطدام.