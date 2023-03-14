الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شديد البرودة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد منذ مساء أمس بعض التقلبات الجوية، نتيجة التأثر بوجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مع منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، إضافة إلى وجود منخفض موجود بطبقات الجو العليا.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر» على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أن السواحل الشمالية الغربية شهدت منذ أمس سقوط كميات كبيرة من الأمطار، ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، وبعض محافظات من جنوب الوجه البحري كالمنوفية وبعض المناطق من القليوبية وبعض المناطق من الإسماعيلية، لافتة إلى أن الأمطار متفاوتة الشدة وتساقط معها حبات البرد، مع انخفاض بدرجات الحرارة فترة المساء.

ذروة حالة عدم الاستقرار

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم سيشهد ذروة التقلبات الجوية، وذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ سيشهد اليوم انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة عن أمس، بحوالي 8 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

ولفتت غانم إلى عودة الأجواء الشتوية خلال فترة النهار خاصة مع وجود السحب بصورة كبيرة وستحجب جزء من أشعة الشمس، إضافة إلى وجود نشاط للرياح، سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، وهو ما يساعد بصورة كبيرة على زيادة شعور المواطنين بإنخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة على شمال البلاد ودافئة على جنوب البلاد خلال فترات النهار، أما خلال فترات الليل فسيكون هناك إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فالصغرى ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، وأجواء ما بين باردة إلى شديدة البرودة.