شعبة الدواجن: توقعات بتراجع الأسعار قبل شهر رمضان

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن تشهد استقراراً ملحوظا، اليوم الثلاثاء، مع توقعات بانخفاضها الفترة المقبلة بعد قرار الحكومة بدخول شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي، مما سيؤدي لوفرة الإنتاج وزيادة المعروض.

استقرار أسعار الدواجن

وذكر رئيس الشعبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار الفترة الحالية فيما يخص بأسعار الدواجن، حيث سجل سعر الدجاج الأبيض داخل المزرعة 74 جنيهاً للكيلو وتصل للمستهلك بـ75 جنيها.

وأضاف «السيد»، أن كيلو البانيه يتراوح سعره بين 170 إلى 180 جنيهاً، وكيلو الأوراك 80 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو الشيش طاووق بين 160 إلى 165 جنيها، ويبلغ سعر الدجاج المجمد البرازيلي في الأسواق 65 جنيهاً.

انخفاض الأسعار الفترة المقبلة

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أعلن منذ يومين عن خبر سار بشأن الدواجن، حيث تم ضخ 25 ألف طن من الدجاج المجمد البرازيلي في الأسواق وذلك قبيل شهر رمضان المبارك، وهذا القرار سيكون له آثار إيجابية ملحوظة على السوق المصرية.

وأوضح «السيد»، أن دخول شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي سيحقق توازناً في السوق المصرية، وقد تنخفض الأسعار الفترة المقبلة تزامناً مع شهر رمضان بسبب وفره الإنتاج وزيادة إقبال المواطنين على الشراء.