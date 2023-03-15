«الأورمان» تنهي إعمار 15 منزلا متهالكا في قرية بالفيوم قُبيل رمضان

أعلنت جمعية الأورمان، الانتهاء من إعادة إعمار 15 منزلًا في قرية السريرة، بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تحت إشراف ودعم مديرية التضامن الاجتماعي، بقيادة حمدية محمد شعبان، وذلك قُبيل انطلاق شهر رمضان المبارك بأيام قليلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم أوجه الدعم كافة للأسر الأولى بالرعاية خاصة.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وشددت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان لها، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

في سياق متصل، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ إعمار المنازل شمل هدم وإعادة بناء، وتسقيف، وتعريش، وعمل المحارة، والدهان، وتركيب السيراميك، وتوصيل المياه، والكهرباء، والأدوات الصحية، والأبواب، والشبابيك لجميع المنازل، بهدف تحسين حياة المواطنين، ورفع الضرر عنهم، وتوفير مسكن مناسب وآمن لهم، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ولكي يستطيعوا صيام الشهر المبارك في منازلهم الجديدة.

إغاثة وتنمية القرى الأكثر احتياجًا

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أنّ مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، أطلقته الجمعية قبل سنوات من الآن، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة، في هذه القرى، لافتا إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة المقبلة، مضاعفة أعداد القرى التي نجحت في تنميتها حتى الآن، ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة في محافظات الجمهورية المختلفة.

إعادة إعمار 32 ألف منزل

يذكر أن جمعية الأورمان أعادت منذ بدء العمل إلى الآن، إعمار 32 ألف منزل، وتسليم أثاث منزلي بالأجهزة الكهربائية والمفروشات لـ4059 منزلا في محافظات الجمهورية المختلفة.