كل ما تريد معرفته عن مجمع الأسمدة بالعين السخنة.. افتتحه الرئيس اليوم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الأسمدة بالعين السخنة، صباح اليوم، والذي يضم عددًا من المصانع بطاقات إنتاجية كبيرة تصل إلى 1200 طن في اليوم الواحد.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مجمع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

كل ما تريد معرفته عن مجمع الأسمدة بالعين السخنة

يضم مجمع الأسمدة بالعين السخنة، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عددًا من المصانع، وهي:

- مصنع إنتاج الأمونيا السائلة بطاقة 1200 طن في اليوم.

- مصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 900 طن في اليوم.

- مصنع إنتاج سماد اليوريا المحببة بطاقة 900 طن في اليوم.

- مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 500 طن في اليوم.

- مصنع إنتاج نترات النشادر السائلة بطاقة 650 طنًا في اليوم.

- مصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية بطاقة 900 طن في اليوم.

توفير 20000 فرصة عمل غير مباشرة

وتعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة، شركة رائدة في صناعة الكيماويات والأسمدة، أُنشئت عام 1972، وهي أقدم وأكبر شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وتتكون الشركة من 47 مصنعاً لإنتاج الكيماويات والأسمدة.

وبافتتاح مجمع الأسمدة بالعين السخنة، تكون شركة النصر للكيماويات الوسيطة وفرت نحو 6000 فرصة عمل مباشرة بالشركة معظمهم من شباب الخريجين ومختلف التخصصات، ومن جميع محافظات الجمهورية.

بالإضافةِ إلى توفير 20000 فرصة عمل غير مباشرة من خلال أعمال التركيبات وتوريد الخامات وتصنيع المعدات المحلية وأعمال النقل والتوزيع للمنتجات.