مدير معهد المياه بوزارة الزراعة: مجمع مصانع الأسمدة صرح عملاق يخدم التنمية

وصف الدكتور محمد الخولي مدير معهد المياه والبيئة بوزارة الزراعة، إن مجمع مصانع الأسمدة التي تم افتتاحها اليوم بـ«الصرح العملاق والمشرف»، فكما افتتح الرئيس السيسي عام 2019 مصنع الأسمدة الفوسفاتية، تقوم مصر الآن بافتتاح آخر بعد 3 سنوات من الخطة الخاصة بإنتاج الأسمدة النيتروجينية التي تتماثل في نفس الوقت مع التوسع الأفقي لمساحات الأراضي الصحراوية التي تقوم الدولة بزراعتها.

أهمية التنوع بمصانع الأسمدة

وأضاف الخولي في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأنواع المختلفة من النيتروجين تضاف لأنواع مختلفة من الأراضي وهو ما يؤكد أهمية التنوع بالمصانع التي أقامتها مصر مؤخرًا والتي تضمنت العديد من الأنواع كالنترات والأمونيا واليوريا.

ضرورة وضع كمية السماد بالأرض المناسبة وبالكمية المناسبة

وأكد مدير معهد المياه والبيئة بوزارة الزراعة، على ضرورة وضع السماد المناسب للأرض المناسبة وفي الموعد المناسب وبالكمية المناسبة أيضًا، فعلى سبيل المثال، نترات الأمونيوم تستخدم كسماد للأراضي الرملية والجيرية، وهي النوع الأغلب في الأراضي التي يتم التوسع فيها أفقيًا.