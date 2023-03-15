مواعيد غلق المولات في رمضان 2023.. بدء التطبيق الأربعاء المقبل

حددت الحكومة مواعيد غلق المولات في رمضان 2023، إذ أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحلات العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا.

مواعيد غلق المولات في رمضان 2023

وحول مواعيد غلق المولات في رمضان 2023، أوضحت الحكومة أنّه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد غلق المولات فى رمضان 2023، والمحال، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجريا، يوميا الساعة الثانية صباحا.

استمرار خدمة الدليفيري

وتزامنا مع مواعيد غلق المولات في رمضان 2023، أعلنت الحكومة استمرار خدمة «التيك أواي» وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل مما يلي:

- محال البقالة.

- السوبر ماركت.

- المخابز.

- الأفران.

وأوضحت الحكومة مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

ونص مشروع القرار على أن يجري بدء العمل بتلك المواعيد، والالتزام بمواعيد غلق المولات التجارية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 مارس 2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ووجّه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.