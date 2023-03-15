«التحالف الوطني»: حققنا نقلة نوعية في مسار العمل الأهلي التنموي خلال عام واحد

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة «صناع الخير»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مدار عام تمكن من أن يصنع نقلة نوعية في مسار العمل الأهلي التنموي؛ إذ انطلق في توقيت كان في غاية الأهمية، بالتوازي مع إطلاق القيادة السياسية على عام 2022 عام المجتمع المدني.

التحالف الوطني استهدف تعظيم جهود المنظمات الأهلية

وأضاف «عبد الرحمن» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه ومع انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مارس 2022، انطلقت العديد من المبادرات المهمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة، مشيرًا إلى استهداف التحالف على مدار العام تعظيم جهود المنظمات الموجودة تحت رايته، إضافة إلى وصول مظلة الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المصريين.

أهداف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار مدير المركز الإعلامي لمؤسسة «صناع الخير»، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استهدف كذلك تحقيق عدة محاور رئيسية، أبرزها: تحقيق الأمن الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توزيع المساعدات الغذائية وتحسين فرص الحصول على مواد غذائية مخفضة، مع تحسين طرق الزراعة بصورة عامة من خلال مبادرات طموحة.

ولفت إلى أن المحور الآخر تمثل في تقديم الخدمات الطبية، من خلال تنظيم العديد من القوافل الطبية التي استهدفت تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة للأهالي بمكان معيشتهم، وتقديمها كذلك من خلال المؤسسات الطبية التي تديرها مؤسسات أهلية أعضاء بالتحالف، وتقديم الدعم للمستشفيات الجامعية والحكومية بالأجهزة، وبرفع كفاءة الفريق الطبي.