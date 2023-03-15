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كيف يساهم مجمع الأسمدة الأزوتية في زيادة رقعة الأراضي المستصلحة؟

كتب:

محمد عزالدين
07:32 م | الأربعاء 15 مارس 2023
مجمع الأسمدة الأزوتية

مجمع الأسمدة الأزوتية

قال الدكتور أحمد عوض أستاذ الأسمدة  بمعهد الأراضي، إن الدولة تقوم بمشروعات كبيرة جدا على أرض الواقع، واستصلاح 3.5 مليون فدان في الصحراء أمر مهم جدا. 

 

استصلاح 3.5 مليون فدان

وأضاف «عوض» خلال مداخلة هاتفيه له مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن نوع الأسمدة المستخدمة في استصلاح الأرض الصحراوية سلاحا مهما لتلك الأراضي فقيرة الخصوبة.

وتابع: «ننتج 7.5 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، ومجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية سينتج يوميا 900 ألف طن، ما يساعد على توسع رقعة الأراضي المستصلحة»، بالإضافة إلى أن نوع السماد المصنع تحتاجه الأرض في الصحراء بشكل كبير، علاوة على التصدير للخارج؛ لكفاءة نوع السماد الذي تحتاجه التربة.

إضافة مواد على السماد المصنع

وأكد أستاذ الأسمدة بمعهد الأراضي أن هناك مواد يمكن إضافتها على السماد المُصنع؛ لتغطية معظم الأراضي الصحراوية التي تستصلح. 

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