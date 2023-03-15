تصفيات تمهيدية بمهرجان إبداع الشباب في مسابقة للتعليق الرياضي بكفر الشيخ

شهدت فعاليات التصفيات التمهيدية لمهرجان «إبداع» لمراكز الشباب في موسمه الرابع بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في مجال التعليق الرياضي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن برامج الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

مسابقات فنية ورياضية لمواهب كفر الشيخ

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن المهرجان يشمل ثلاث عشرة مجالا متنوعا، كالشعر والأفلام القصيرة والألعاب الإلكترونية والتعليق الرياضي والدوري الثقافي والعروض المسرحية والفنون الشعبية والموسيقي، والغناء جماعي وفردي والفنون التشكيلية، والحرف التراثية والأشغال الفنية والموال الشعبي والإنشاد والترانيم والفرق الموسيقية الباند.

اهتمام الدولة المصرية بمواهب الشباب

ويعد المهرجان أضخم الفعاليات التي تستهدف تنمية مواهب الشباب في مجالات متنوعة في إطار أهتمام الدولة المصرية ومؤسساتها لاكتشاف المواهب الشبابية ،تشكلت لجنة التحكيم من كلاً من الدكتورة هناء عبد المقصود، والدكتور فوزى حسيب، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، تنفيذ فريق عمل الإدارة العامة للشباب.