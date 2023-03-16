إعلان أسماء الأمهات المثاليات اليوم في مؤتمر صحفي خلال ساعات

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023، خلال مؤتمر صفحي يُعقد بمقر الوزارة بمنطقة العجوزة، في تمام الساعة 12 ظهرا، بحضور الأمهات المشاركات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023.

اختيار 27 أما مثالية أولى على مستوى المحافظات

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في بيان لها، عن اجتماع اللجنة المقيمة لقصص كفاح الأمهات المشاركات في مسابقة الأم المثالية، والبالغ عددهم نحو 113 قصة، تم تصعيدهن، بعدد 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قرى حياة كريمة، 5 حاصلات على مشروع اقتصادي، 54 أما مثالية، 11 أما بديلة، 18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية.

11 أم من الرائدات الاجتماعيات و5 متطوعات

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أما مثالية أولى على مستوى المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي 36 أمّا مكرمة خلال احتفالية هذا العام.