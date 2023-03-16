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رئيس شعبة الدواجن يعلن استقرار الأسعار لوفرة المعروض

كتب:

منة العشماوي
11:32 ص | الخميس 16 مارس 2023
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن

تشهد أسعار الدواجن الفترة الحالية استقرارا في الأسواق المصرية، بسبب وفرة المعروض، بحسب قول سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية.

وذكر السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن في أرض المزرعة، سعر الفراخ البيضاء 73 جنيهًا، وفي محال بيع الطيور أي تصل للمستهلك بسعر 85 جنيهًا، وبالنسبة لسعر كيلو البانيه 170 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية أن سعر كليو أوراك الفراخ 80 جنيهًا، والكبد والقوانص 85 جنيهًا، فيما تكون أسعار الفراخ المجمدة أي البرازيلي 65 جنيهًا وتباع في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان».

استقرار أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن تشهد استقرارا في الأسواق المصرية، الفترة الحالية بسبب وفرة وزيادة المعروض نتيجة ضخ الدولة للفراخ المجمدة أي البرازيلي بكميات كبيرة، وتوقع رئيس شعبة الدواجن، استمرار الاستقرار الفترة المقبلة، ولبعد شهر رمضان مع زيادة المبيعات في الشهر الكريم.

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بقلم منة العشماوي