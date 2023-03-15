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رئيس شعبة الدواجن: تراجع أسعار الكتاكيت لـ17 جنيها

كتب:

مريم حنفي
10:29 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إن أسعارالكتاكيت تشهد استقرارا الفترة الحالية في الأسواق بعد تراجع سعر الكتكوت الأبيض 3 جنيهات منذ أيام حيث يترواح سعر الكتكوت البلدي اليوم ما بين 18 إلي 20 جنيهًا. 

سعر الكتكوت الساسو والبيض اليوم 

وأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الكتكوت الساسو يترواح اليوم ما بين 17 إلى 18 جنيها بينما يظل سعر البيض الأبيض والأحمر والبلدي مستقر في الأسواق حيث يسجل الأبيض 95 جنيها و البيض الأحمر97 جنيها، والبيض البلدي 105 جنيهات. 

توقعات بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أنه من المتوقع استمرار حالة استقرار الأسعار التي تشهدها الدواجن والبيض والكتاكيت حتي نهاية شهر رمضان وقد تنخفض الأسعار الفترة المقبلة، حيث أن يبلغ حجم الإنتاج المحلي من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا بينما يسجل الإنتاج المحلي من البيض 13 مليار بيضة سنويا. 

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بقلم مريم حنفي