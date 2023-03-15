كرتونة البيض بـ 95 جنيها.. و«شعبة الدواجن»: الأسعار مستقرة في رمضان

تشهد السوق المصرية خلال الفترة الحالية استقرارا في أسعار البيض، ومن المتوقع، بحسب رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

أسعار البيض اليوم

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إن الأسواق تشهد استقرار ملحوظا فيما يخص أسعار البيض حيث يبلغ سعر البيض الأبيض 95 جنيهاً، والأحمر97 جنيها، والبيض البلدي 105 جنيهات.

استقرار أسعار البيض

وأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك إقبالاً من جانب المواطنين على شراء البيض طوال العام ومن المتوقع زيادة الطلب مع دخول شهر رمضان المبارك ولن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في أسعار البيض والدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن قبل أيام، عن ضخ 25 ألف طن من الدجاج البرازيلي المجمد قبيل شهر رمضان، ما سيؤثر بالإيجاب على الأسواق المصرية من خلال تحقيق التوازن في السوق وربما تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة المعروض.