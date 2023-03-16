الفائزة بالأم المثالية 2023 بكفر الشيخ.. بائعة بمحل ألبان فجراً ومعلمة صباحا

حصلت هدى عبد اللطيف، معلم خبير بالتربية والتعليم، مقيمة بكفر الشيخ، على المركز الأول في مسابقة الأم المثالية 2023، بعد كفاح دام لسنوات طويلة، إثر وفاة زوجها قبل 17 عاما.

مرض الزوج بعد 7 سنوات من الزواج

وضمن سيرتها الذاتية، حصلت هدى عبد اللطيف على دبلوم للمعلمات ثم تزوجت عام 1991، وبعد ثلاثة أعوام من الزواج رزقها الله بالابن الأول ثم الثانية، ثم الثالثة، وكانت دائما تبدأ يومها باكراً قبل صلاة الفجر وتقوم بترتيب شئون المنزل ثم تذهب إلى محلها التجاري، تستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحاً، لتصنع منه الجبن وتقوم ببيعه لاحقاً، ثم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمدرسة ابتدائي.

مرض الزوج بعد 7 سنوات من الزواج بفيروس سي، فقامت الأم برعايته ورعاية الأبناء بجانب عملها كمدرسة ابتدائي، فقد كان زوجها صاحب محل للألبان، ولكن بعد مرضه لم يعد قادرا على العمل، وبعد الانتهاء من عملها في المدرسة كانت تعود إلى منزلها لترعى أبنائها وزوجها المريض وتراعي شئون منزلها، وظلت على هذا الحال حتى توفاه الله في عام 2005، وحينها كان عمر الابن الأكبر 11 عاما، والابنة الثانية 9 سنوات، والابنة الصغرى 5 سنوات.

عمر الابن الأكبر عند وفاة الزوج 11 عاما

بعد وفاة الأب، عكفت الأم على تربية أبنائها فكانت لهم نعم الأب والأم، وواصلت الليل بالنهار حتى تستطيع توفير احتياجات أولادها من مأكل وملبس، وأعانها الله على تربية أبنائها حتى تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس صيدلة، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة، ثم تخرجت الابنة الصغرى وحصلت على بكالوريوس طب أسنان.

وبفضل الله استطاعت أن تشتري قطعة أرض، قامت ببنائها لأبنائها كمساهمة ومساعدة في الزواج، وأدت رسالتها كبائعة للجبن فجراً ومعلمة أجيال صباحاً وأم صابرة ليلاً ومساءً، ومازال عطائها مستمرا نحو أبنائها - وتلاميذها.

قصة كفاح الأم المثابرة جعلتها تفوز بجائزة الأم المثالية لعام 2023، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.