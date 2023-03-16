الأم المثالية بالمنوفية.. ربت 3 أولاد وساهمت في «حياة كريمة»

بعد رحيل زوجها، تحمّلت امتياز السيد شديد الجندي، التي تبلغ من العمر 50 عاما، مسؤولية رعاية أسرتها المكونة من 3 أبناء في أعمار 21 و19 و13 عاما، وواصلت عملها ممرضة بالمركز الصحي، فضلا عن الإسهام في مبادرة «حياة كريمة» لتتوج اليوم بالفوز بجائزة الأم المثالية عن محافظة المنوفية 2023، والتي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي اليوم.

معلومات عن الأم المثالية في المنوفية

بعد رحيل الزوج منذ 6 سنوات أوقفت «امتياز» حياتها لرعاية أبنائها وتعليمهم بجانب عملها ومساعدة أهل قريتها، كانت تعمل ممرضة بالمركز الصحي بالقرية التي تقيم بها، وأكرمها الله بعد معاناة وصبر وأتم الأبناء تعليمهم، وتخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، في حين حصل الابن الثاني على ليسانس شريعة وقانون واستكمل تعليمة بأكاديمية الشرطة، وما زا، والابن الأصغر في التعليم الثانوي التجاري.

دورها في «حياة كريمة»

وكان لها دور في القرية التي تقيم بها ضمن قرى «حياة كريمة» لها دور اجتماعي مع المبادرة داخل القرية، وكانت تعطي جرعات لقاح كورونا لأهالي القرية، وتشارك في حملات توزع الكراتين والحالات الإنسانية، وتبرعت من أموالها لمساعدة الحالات التي تحتاج لمساعدات اقتصادية، كما تتعامل بكامل الاحترام والتقدير من قبل المتطوعين.