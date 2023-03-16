المشدد 15 سنة على المتهم في قضية «أحداث أطفيح»

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالحكم على متهم في جلسة إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح» بالمشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تفاصيل القضية

كان قد خضع المتهم إلى جلسة تحقيق من قبل النيابة العامة، ووجهت له وعدد آخر من المتهمين الذين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، لقيامهم بالتدبير لعمل تجمهر والتلويح بالعنف بغرض إثارة الشغب.

وقام المتهم بمعاونة آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام قسم شرطة أطفيح، وإشعال النيران به والشروع في القتل، وتكوين تشكيل عصابي وتزويده بالأسلحة النارية والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، مما تسبب في تلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة.

تابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بالاشتراك مع آخرين وهدفهم من ذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على قوات الشرطة الذين كانوا موجودين في قسم شرطة أطفيح في ذلك الوقت، ما أدى إلى إزهاق أرواحهم.