«أ ش أ» عن قناة إسرائيلية: مواصلة اعتقال مستوطنين رغم قرار محكمة بالإفراج عنهما

قالت القناة «السابعة» الإسرائيلية، مساء اليوم، إن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، باعتقال مُستوطنين إسرائيليين «إداريًا» على خلفية أحداث «حوارة»، بعد دقائق من قرار محكمة إسرائيلية بالإفراج عنهما، لعدم كفاية الأدلة، جاء نتيجة لضغوط أمريكية وأوروبية.

ونسبت القناة لسياسي بارز - لم تسمه - قوله إن ما حدث في حوارة كان خطيرًا للغاية، في إشارة إلى هجمات المستوطنين واحراقهم عشرات المنازل والمتاجر والسيارات وقتل فلسطيني في جنوب نابلس أواخر شهر فبراير الماضي.

وقال المسؤول إن الحكومة لا تنوي الاستجابة لمطلب 40 عضو كنيست بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري وأضاف «هناك من ينتقد وهناك من يضع السياسة».

عدوان المستوطنين الاسرائيليين في حوارة ونابلس

وكان هجوم المستوطنين الذي أسفر عن استشهاد فلسطيني في جنوب نابلس وإحراق عشرات المنازل والمتاجر ردا على عملية إطلاق نار في وقت سابق من اليوم ذاته (26 فبراير) أسفر عن مقتل مستوطنين.

وولد عدوان المستوطنين الاسرائيليين في حوارة وبلدات جنوب محافظة «نابلس» بشمال الضفة الغربية، ردود فعل فلسطينية وإقليمية ودولية غاضبة.

وتزامن الهجوم مع انعقاد قمة «العقبة» لبحث الوصول إلى تهدئة في الضفة الغربية قبل شهر رمضان لمنع تصعيد مُحتمل.