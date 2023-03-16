مقدم «صنايعية مصر»: تعلمت من حكايات الأمل والإخلاص والمعافرة

قال الصحفي والإعلامي عمر طاهر، إنه تعلم من العمل مع صنايعية مصر أشياء كثيرة، منها ما يخصه، وهذا ما لم يستطع التعبير عنه بوضوح، لأنه أقرب من شحنة مركبة ومضغوطة من الأمل والإخلاص والمعافرة والصبر، وطريقة التعامل مع الأزمات.

الاستفادة من الدرس

أضاف «طاهر»، خلال تقديمه برنامج «صنايعية مصر»، المذاع على قناة «dmc»، «تعلمت من صنايعية مصر كيفية أن أبدأ، وعندما أقع أعرف البدء من جديد، وعندما أبدأ من جديد الاستفادة من الدرس».

وتابع: «تعلمت أشياء أكثر عن البلد الذي أنتمي له، أولها أن مصر مخبئة عظمتها أضعاف أضعاف الذي نعرفه عنها، كأنها بنت خجولة مكسوفة تحكي عن جمالها وتركت هذا للناس».

كتابة تاريخ مصر

وواصل: «متأكد أن مصر مخبئة الكثير من الاشياء، ما يجعل إعادة كتابة تاريخها من المفترض يكون مشروعا قوميا».