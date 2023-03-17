الأم المثالية بالدقهلية: «الفوز بالمسابقة هبة من الله لي»

فرحة كبيرة ظهرت على وجه إيمان أحمد عبدالرحمن ابنة قرية دماص مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بعد أن فازت بلقب الأم المثالية تكليلًا لرحلة كبيرة استمرت لأكثر من 25 عامًا كانت مليئة بالصعاب والأزمات، معتبرة أن الفوز بالمسابقة هدية من الله لها.

عاشت إيمان، الأم المثالية 2023 في محافظة الدقهلية مرحلة صعبة بالأخص بعد وفاة زوجها، لتجد نفسها تلعب دور الأم والأب وتتحمل كل مسؤوليات منزلها فوق أكتافها، وعليها أن تتعايش بـ74 جنيها فقط، إلا أنها لم تيأس وراحت تفكر وتكافح.

إيمان: تخطيت كل الصعب بعد وفاة زوجي

وقالت «إيمان أحمد» صاحبة الـ60 عامًا، أنها عاشت قصة كبيرة بدأت من وفاة زوجها فكانت المسئولية عليها بالكامل: «الحمد لله برضي ربنا عليا قدرت أتخطى كل الصعب، وسبحان الله كانت بتمشي في أصعب الأوقات، لأني دائما كنت واثقة في ربنا وبحمده».

وأشارت إيمان ابنة قرية دماص بالدقهلية، أنها لم تكن تعلم بفوزها اليوم: «كنت في المقابر ولقيت بناتي بيكلموني يقولوا تعالي بسرعة البيت، وطبعا فرحت جدًا لما عرفت وقعدت أعيط وأشكر ربنا على عطاءه المستمر لي، ووقوفه جنبي برغم كل حاجه وحشة مرت عليا».

الأم المثالية: «الحمدلله ربنا قدرني أمشي في الطريق ده»

وأوضحت «إيمان» أن رحلتها كانت مرضية بكل ما حدث بها: «الحمد لله ربنا قدرني أمشي في الطريق ده، ولا مرة تركني لوحدي، كان على طول بيرشدني بأحلامي سواء للخير اللي جاي أو للسوء اللي هيحصل، ودائما كنت بشوف الرسول والحسين في منامي».

وتأمل إيمان أن تنال ما تتمني زيارة بيت الله الحرام فهو بالنسبة لها نهاية المرسى ورحلة كانت مليئة بالحلو والمر، فتتمني أن تذهب للحج.