خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. اعرف المستندات المطلوبة

تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، بالإضافة لزيادة كفاءة المحرك وعمره، الأمر الذي يحافظ على الزيوت والموتور.

وضمن خدمتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» إجراءات تحويل السيارة من البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.

المستندات المطلوبة لتحويل السيارة للغاز الطبيعي

- 2 صورة لرخصة السيارة

- 2 صورة لبطاقة الرقم القومي

- إيصال مياه أو كهرباء أو تليفون لمنزل صاحب السيارة

- ضامن من الدرجة الأولى وبطاقته.

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

1- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.

2- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة.

3- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

4- تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

5- الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

6- شحن السيارة بالغاز الطبيعي والكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

7- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة.

8- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تتكون عملية تحويل السيارة للغاز الطبيعي من: أسطوانة الغاز ومنظم الضغط والخلاط وجهاز الحقن ومفتاح التحويل وصمام الملء «بلف الشحن» وصمام الغاز وصمام البنزين.

وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

يتراوح وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.