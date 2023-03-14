توقعات بتطبيق المواعيد الصيفية على مواعيد غلق المحال في رمضان 2023

أكد مصدر مسؤول أنه من المقرر إعلان مجلس الوزراء خلال الفترة الحالية، عن مواعيد عمل وغلق المحال في رمضان 2023، وذلك ضمن استعدادات الحكومة للشهر المبارك.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجرى التسيير على المواطنين، واتخاذ ما هو في الصالح العام ويخدم الأنشطة التجارية، فالدولة لا تهدف بتحديد المواعيد مضايقة أصحاب المحال كما يزعم البعض، لكن الأمر لضبط الأداء والحفاظ على النظام وترشيد الاستهلاك، والحد من أي تجاوزات أو إزعاج للسكان.

إقبال على المحال والمقاهي بعد الإفطار

وأشار المصدر إلى أنه من المتعارف عليه خلال شهر رمضان، أن المحال والمطاعم والمقاهي تشهد إقبالا ورواجا في الفترة المسائية، أي بعد الإفطار، وسيتم مراعاة ذلك في إقرار مواعيد عمل المحال في رمضان 2023، ومن المرجح أن يتم تبكير العمل بالمواعيد الصيفية بشأن غلق المحال؛ إذ سيجرى الأخذ بها كمواعيد عمل للمحال والمقاهي خلال شهر رمضان، لتنظيم مواعيد تشغيل المحال التجارية، لضمان حسن سير المنظومة وتلبية احتياجات المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على المرافق وترشيد استهلاك الطاقة، مع استثناء بعض الأنشطة من مواعيد الغلق، خاصة التي تعمل 24 ساعة لخدمة المواطن، منها السوبر ماركت والصيدليات والأفران ومحال الخضار.

مواعيد المحال والمولات

وفيما يتعلق بالمواعيد الصيفية لعمل المحال والمولات التجارية، فهي تشمل عمل المحال والمولات التجارية يوميًا من 7 صباحًا، والغلق 11 مساءً، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل المحال في المحافظات الساحلية، يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بقرار من وزير التنمية المحلية، بناءً على اقتراح المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والحصول على موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة.

أما المواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والبازارات، فهي تبدأ عملها من 5 صباحًا وتغلق 1 صباحًا، والورش تعمل حتى السابعة مساء، مع استمرار خدمة التيك أواي على مدار 24 ساعة للمطاعم والمقاهي.