«الأرصاد»: ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 25

أعلنت منذ قليل، الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية، شمال الصعيد 28 درجة مئوية، جنوب سيناء 26 درجة مئوية، جنوب الصعيد 31 درجة مئوية أما السواحل الشمالية 20 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكر الخبراء أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى وهي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية فهي 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 24 - 11.