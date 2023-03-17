«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم في أغلب الأنحاء

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ هناك تباينا في درجات الحرارة بين النهار والليل، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، تزامنا مع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية وبعض محافظات الوجه البحري.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية عدا السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشعر بالدفء نهارا، وبخاصة تحت أشعة الشمس على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات شمال الصعيد، مع أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأجواء معتدلة تماما في فترة النهار على السواحل الشمالية الغربية».