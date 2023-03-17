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تعبئة أكثر من 1000 كرتونة مواد تموينية في التجمع لتوزيعها قبل رمضان

كتب:

شريف سليمان
11:36 ص | الجمعة 17 مارس 2023
مبادرة كتف في كتف

مبادرة كتف في كتف

عرض برنامج «غرفة الأخبار»، من تقديم الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تعبئة ما يقرب من 1000 كرتونة مواد تموينية بالتجمع الخامس لتوزيعها بالمحافظات قبل شهر رمضان».

وجاء في التقرير، أنه بهدف توفيرِ كل سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شاركت مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتجمع الخامس لتعبئة أكثر من 1000 كرتونة وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

إلى ذلك، أكد أمين الكحكي مدير مركز الاستدامة بمؤسسة صناع الخير: «التحالف الوطني لديه منظومة رائعة جدا لرعاية المواطنين بنحو 4 ملايين كرتونة سيستفيد منها 4 ملايين أسرة».

وأشار إلى أن المؤسسات تجمعت تحت مظلة واحدة، والتحالف لديه قاعدة بيانات تضم جميع مواطني مصر، أما مجدي أمين مدير برامج مؤسسة حياة، فقد لفت إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية، فإن مؤسسة حياة تنسق وتتعاون مع مؤسسة صناع الخير لتجهيز وتوزيع 1300 كرتونة تحتوي على 20 كيلو مواد تموينية سيتم توزيعها للأسر والمرأة الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

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بقلم شريف سليمان