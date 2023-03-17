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افتتاح المعرض المصري اليمني الأول للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
12:36 م | الجمعة 17 مارس 2023
محافظ الجيزة وسفير اليمن خلال افتتاح المعرض

محافظ الجيزة وسفير اليمن خلال افتتاح المعرض

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة معارض لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحفاظ عليها، وتوفير عناصر لنجاح تلك المشروعات وتنميتها.

معرض للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية

جاء ذلك خلال افتتاحه المعرض المصري اليمني الأول للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية، يرافقه الدكتور محمد علي مارم، سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، عميد السلك الدبلوماسي العربي.

وأكد محافظ الجيزة أن المعرض تنظمه المحافظة، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر ومنصة أيادي مصر وجهاز رعاية وتشغيل الشباب بفندق سفير بحي الدقي ومفتوح للجمهور، مشيرا أن المعرض يشارك فيه عارضين من دولتي مصر واليمن، ويهدف إلى تسويق المنتجات الحرفية والتراثية والصديقة للبيئة وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة وتوفير مواقع لعرض السلع والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية لفتح منافذ عرض جديدة للعارضين.

التوسع في إقامة معارض أخرى

وثمن المحافظ الشراكة الفاعلة لسفارة اليمن بالقاهرة والجالية اليمنية بمصر، وللجهات والشركات المشاركة في تنظيم مثل هذه المعارض، مؤكدا أنه سيتم تنمية التعاون خلال المرحلة المقبلة والتوسع في إقامه معارض أخرى.

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة على تفقد أروقة المعرض ولقاء العارضين والزائرين والاستماع إلى آرائهم والذين أبدوا إعجابا بما يشهده المعرض من منتجات حرفية على أعلى جودة.

تنمية أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة

ومن جانبه ثمن الدكتور محمد علي مارم، سفير دولة اليمن، التعاون المثمر مع محافظة الجيزة، والذي أسفر عن افتتاح عددا من المعارض، مقدماً الشكر للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والقيادات التنفيذية، ومؤكدا على الاستمرار في تنمية أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.