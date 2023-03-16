مسلسلات رمضان 2023.. أبطال عملة نادرة في ضيافة «It’s Show time» على CBC

يعرض برنامج «It’s Show time» المذاع على قناة CBC، يوم الاثنين المقبل، في تمام الخامسة مساءً، تغطية فنية خاصة من داخل كواليس مسلسل عملة نادرة، الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023.

تدخل كاميرا It's Showtime لكواليس المسلسل الذي سيعرض في موسم مسلسلات رمضان 2023 على نفس القناة، وتقوم المذيعة دينا حويدق بإجراء حوارات خاصة وحصرية مع نجوم العمل، في مقدمتهم نيللي كريم وأحمد عيد ومحمد لطفي، للتعرف على تفاصيل وكواليس المسلسل، وفق بيان عن الشركة المنتجة للبرنامج.

عملة نادرة في سباق مسلسلات رمضان 2023

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، جومانة مراد، علي الطيب، محمد فهيم، تأليف دكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو العدل، وإنتاج العدل جروب، وسيعرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2023.

It’s Show time برنامج فني

يذكر أن It’s Show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.