الرئيس السيسي: أجدد عهدي معكم بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أجدد عهدي معكم، وصادقا في وعدي لكم بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية داعمين للمزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، موفرين كافل السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يتناسب مع طموحاتهم».

وتابع خلال احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة: «متسلحين في ذلك بالاستعانة بالله والإيمان بقدرته على تحقيق أحلام هذا الوطن، التي لم تسقط ولن تسقط بالتقادم، بل وتحققت بالعمل والإصرار».

وواصل: «ومن هنا أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم مطمئنين محتفين بالكثير مما تم تحقيقه وما سيتم إنجازه ليثبت للعالم مرات ومرات، قدراتنا على اقتحام التحديات والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل».

واستكمل: «مرة تانية، بوجه لكم التحية والشكر والتقدير، وكل عام وانتم طيبين، وبلدنا بخير وسلامة».

ومبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».