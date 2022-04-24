«محلية طما» تشن حملات مكبرة.. واستمرار الإزالات بسوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، شن حملات إزالة فورية بمجلس قروي الرياينة، في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة الأبنية المخالفة بالمهد، وبناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برئاسة حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما ورئيس مجلس قروي الرياينة.

ازالة مبنى مخالف بقرية الرياينة

أزالت الوحدة المحلية بالرياينة، مبنى بلوك على الأراضي الزراعية، بواسطة معدات الوحدة المحلية، إذ أن المبنى دون ترخيص ومخالفا للقانون رقم 119 للبناء خارج الحيز العمراني.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم ضد المخالفين، وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، على متابعة الوحدة المستمرة، للحفاظ على الأراضي الزراعية.

حملة إزالة مبنى مخالف بقرية مشطا بمركز طما بسوهاج

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، أعمال حملة إزالة فورية بمجلس قروي مشطا، وتصدت لحالة تعد بالبناء على أرض زراعية بالطوب الأبيض «البلوك» ومونة الأسمنت في المهد، وقبل تطور المخالفة، حيث تمت الإزالة لسور على مساحة175م بحوض عبد العزيز نمرة 17 بزمام قرية الشيخ عمار التابعة للمركز.

وحذر حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، المواطنين المخالفين لقانون البناء بالمركز، من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، علاوة على الإزالة الفورية وتحرير محضر.