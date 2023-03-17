حزب «الإصلاح والنهضة»: مبادرة «كتف في كتف» تعلم الشباب قيمة التعاطف والتكاتف

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية انطلاق مبادرة «كتف في كتف» في هذا التوقيت، في احتفالية بحضور الرئيس السيسي، باستاد القاهرة، اليوم، مؤكدا أنها تعلم الشباب قيمة التعاطف والتكاتف.

الأسرة المصرية

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «extra news»، أن كل يوم يمر يؤكد معدن المصريين، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمع حوله الأسرة المصرية، معقباً: «الرئيس علمنا إننا يد واحدة مهما كانت الأزمات».

وتابع: «شهدنا حماسا وفرحة بالاستاد، وكانت المبادرة شديدة الروعة والجمال، مما يشجع على التطوع، كما تعد نقلة في المجتمع المصري، وتعبر عن التطور الاجتماعي».

مصر دولة عفية

وأكد هشام عبد العزيز، أن مصر دولة عفية وبها خير في أهلها ومتجمعة في أي وقت، وأن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد لنا أنه يشعر بالمصريين ومتواجد معهم وسط أبنائه، معقباً: «المبادرة علمت الشباب قيمة مهمة وهي التعاطف والتكاتف معًا».

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية «كتف في كتف»، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك.