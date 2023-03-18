«الجنائية الدولية»: قرار اعتقال الرئيس الروسي ليس إدانة لكن دعوة للمثول للتحقيق

قالت «المحكمة الجنائية الدولية»، إن قرار اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إدانة، وإنما دعوة للمثول والتحقيق، مضيفة على لسان فادي العبد الله المتحدث الرسمي باسمها في تصريحات ل«العربية-الحدث»، إن تنفيذ القرار مرهون بالتعاون الدولي.

الدول التي ليست عضواً بـ«الجنائية» غير ملزمة بقرارات المحكمة

وأوضح العبد الله، أن الدول التي ليست عضواً بـ«المحكمة الجنائية الدولية»، غير ملزمة بقراراتها، وأشار المتحدث، إلى أنه سيتم تعميم مذكرة اعتقال الرئيس الروسي على الدول الأعضاء.

وأكد المتحدث باسم «الجنائية الدولية»، أن يحق للمحكمة الطلب من أي دولة عضو اعتقال الرئيس الروسي، على أراضيها، وأشار العبد الله، إلى أن بوتين مشتبه به بارتكاب جرائم حرب، على حد تعبيره.

وتابع العبد الله قائلا، إن «المحكمة الجنائية الدولية» تحقق في قضايا أوكرانيا بحيادية.

وأصدرت «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس الجمعة، مذكرتي توقيف بحق بوتين ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا.

من جانبه، قال رئيس «المحكمة الجنائية الدولية» بيوتر هوفمانسكي، إن هناك 123 دولة «ثلثا دول العالم»، فلاديمير بوتين لن يكون آمنا فيها، على خلفية إصدار المحكمة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي.

رئيس «الجنائية الدولية»: مذكرات الاعتقال ليست عصا سحرية

وأضاف هوفمانسكي، أن مذكرة التوقيف بحق بوتين، إشارة مهمة جدا للعالم، ولضحايا مخطط ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا، مضيفا لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن مذكرات الاعتقال ليست عصا سحرية.

وكان المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، وصف في وقت سابق، عبر «فيسبوك»، الخطوة بالقرار التاريخي، مشيرا حول الترحيل القسري للأطفال، إلى تقديم أكثر من 40 مجلدًا من المواد إلى «المحكمة الجنائية الدولية» تضم أكثر من 1000 صفحة..

وفي سياق متصل، أشار أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن مذكرة التوقيف مجرد البداية، فيما أشاد وزير الخارجية دميترو كوليبا، عبر«تويتر»، بقرار «المحكمة الجنائية الدولية».

بدوره، قال مندوب «موسكو» الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تتلقى أدلة على أن الغرب يتورط أكثر في الأزمة الأوكرانية، بشكل مباشر ليس فقط عن طريق ضخ «كييف» بالأسلحة، بل عبر مشاركة مباشرة لخبرائهم العسكريين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«واشنطن»: المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» مسؤول مستقل

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، إن «واشنطن» تؤيد محاسبة مرتكبي «جرائم الحرب»، مضيفة في بيان، إن المدعي العام لـ«المحكمة الجنائية الدولية» هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه بناء على الأدلة المعروضة عليه.

وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن قرارات «واشنطن» بشأن جرائم الحرب والفظائع في أوكرانيا منفصلة عن قرارات «المحكمة الجنائية الدولية» المستقل بشأن المسائل المعروضة عليها، مضيفا أن المحكمة، ستقيم في نهاية المطاف أدلة المدعي العام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، عن دعمه للتحقيق في «جرائم الحرب» التي ارتكبها بوتين، مضيفا إن قرار «المحكمة الجنائية الدولية» يمثل نقطة قوية للغاية.