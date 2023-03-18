5 مدن الأكثر دفئا اليوم.. أسوان تسجل 32 درجة مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم السبت في المحافظات، موضحة وجود 5 مدن ضمن الأكثر دفئا، حيث تتراوح العظمى بها بين 30 و33 درجة، وتتراوح الصغرى بين 12 و16 درجة.

وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع عقب موجة باردة استمرت عدة أيام، ليسود طقس حار في معظم الأنحاء، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

المدن الأكثر دفئا

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا اليوم السبت، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في 5 مدن كالتالي:

- أسوان 32 درجة للعظمى، و14 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 33 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- الأقصر 31 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 30 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى.

- شلاتين 30 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى.

الظواهر الجوية بطقس اليوم

وتشهد المدن الأكثر دفئا اليوم السبت الوادى الجديد وأسوان وابو سمبل والأقصر عدة ظواهر جوية تصاحب طقس اليوم الدافئ، بينها سطوع الشمس وهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.