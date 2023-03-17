«كتف في كتف» بشمال وجنوب سيناء.. توزيع 70 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا

تشارك مجموعة أبناء سيناء فى فعاليات مبادرة «كتف فى كتف»، التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطنى، لتوزيع 70 ألف كرتونة للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.

ووصلت،اليوم، حافلات حزب حماة الوطن بشمال سيناء، من مدينة العريش إلى القاهرة، للمشاركة فى فعاليات المبادرة.

«رحمي»: الحضور يعني انتصار الدولة على الإرهاب

وقال هيثم رحمى، الأمين العام للحزب بالمحافظة، إن شباب سيناء يشاركون فى كل المحافل، وانطلقوا من أمام مقر الحزب باتجاه استاد القاهرة، للمشاركة مع قيادات الحزب وعموم الشعب المصرى العظيم، وقوفاً مع القيادة السياسية، ودعمها فى كل قراراتها.

وأضاف «رحمى» أن سيناء الآن دخلت مرحلة التنمية المستدامة التى لا عودة ولا رجوع عنها، من خلال بناء البيوت والعمارات السكنية، وتشييد الطرق، والعمل على إقامة المشروعات الجديدة، واستكمال المشروعات التى توقفت سابقاً. وقال أسعد الكاشف، أحد قيادات الحزب، إن المبادرة لها معنى واحد، بحضور شباب سيناء الكثيف، وهو أن الدولة انتصرت على الإرهاب، وأهالى سيناء كباراً وصغاراً يشاركون فى الفعاليات وينطلقون لدعم القيادة السياسية من رفح والشيخ زويد وبئر العبد ورمانة ووسط سيناء.

وأضاف أن جميع أفراد أسرته شاركوا فى حافلات حزب حماة الوطن، المتوجهة للقاهرة للمشاركة فى مبادرة «كتف فى كتف»، وهذا يدل على أن أهل العريش كباراً وصغاراً مع الاستقرار والتنمية والتعمير والبناء، وهذه رسالة دعم من أبناء سيناء جميعاً.

وكان قد أعلن المركز الإعلامى بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، فى بيان له، أنه سيتم خلال أقل من أسبوع توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأرامل والمحتاجين والأولى بالرعاية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الحزب بقيادته وأعضائه سيقومون بالعمل على حصر الأسر الأشد احتياجاً لدعمها والوقوف بجانبها.

وصول 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تضم مواد غذائية وبطاطين لجنوب سيناء

وفى جنوب سيناء، قالت مؤسسة «حياة كريمة»، إن التحالف الوطنى أطلق مبادرة «كتف فى كتف» استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث شهدت المحافظة وصول 11 قاطرة مُحملة بأكثر من 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تحتوى على 400 طن مواد غذائية وعدد 2000 بطانية لأهالى جنوب سيناء، خلال الأيام الماضية.

وشارك فى الاصطفاف كيانات من أعضاء التحالف وهى: (مؤسسة حياة كريمة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة الجارحى للتنمية المجتمعية - مؤسسة أبوالعينين الخيرية - بنك الطعام المصرى - جمعية الأورمان).