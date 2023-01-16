مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023.. تستمر لمدة 4 أيام

تساءل الكثيرون من الموظفين في الدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023، وقالت وزارة المالية في الكتاب الدوري عن مواعيد الصرف، إنّ من المقرر أن تبدأ عملية صرف المرتب بدءًا من 23 يناير الجاري ولمدة 4 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

وأضافت الوزارة أنّها حددت بشكلٍ مسبق مواعيد صرف مرتبات يناير 2023 الخاصة بموظفي 33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، قبل حلول العطلات الرسمية المرتقبة الشهر الجاري في 25 يناير بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ويتاح للعاملين الحصول على مرتباتهم من خلال الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف الميادين والشوارع العامة في المحافظات.

كما تم تحديد موعد صرف المتأخرات لشهر يناير 2023 لمن تخلف عن التحصيل، أيام 5 و 8 و10 فبراير، فيما تتفاوت مواعيد صرف مرتبات القطاع الخاص تبعا لنظام كل منشأة وطبيعة عملها وموازنتها السنوية.

عدم التزاحم

وأكدت الوزارة، في العديد من البيانات السابقة، عدم التزاحم على عملية صرف مرتبات شهر يناير 2023 تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ضرورة مراعاتهم للإجراءات الاحترازية، خاصة مع توافر أكر من ماكينة للسحب في نفس المنطقة أو الشارع.

ومن جانبه أكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية طارق بسيوني، أن وزارة المالية، راعت المناسبات الرسمية والأعياد عند وضع موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023، لكل الجهات الإدارية بالدولة.