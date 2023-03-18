3116 وظيفة جديدة في 11 محافظة برواتب تصل إلى 7 آلاف جنيه.. اعرف التخصصات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 3116 فرصة عمل في 41 شركة خاصة في 11 محافظة، منها لذوي الهمم، إذ أعلنت الوزارة تلقيها عدد كبير من طلبات التوظيف برواتب تبدأ من 2700 جنيه بجانب الحصول على تأمين صحي واجتماعي وتصل إلى 7 آلاف جنيه.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل نشرة توظيف وزارة القوى العاملة، التي تصدر عن الوزارة كل أسبوعين، وفقا لما أعلنته في بيان لها اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

نشرة توظيف وزارة القوى العاملة

ويمكن التقديم على الوظائف المتاحة التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة خلال شهري مارس وأبريل 2023.

وتتوافر الوظائف في 11 محافظة، هي: القاهرة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ، والشرقية، والإسماعيلية ، وأسيوط، والدقهلية ، وجنوب سيناء.

ويمكن شغل التخصصات التالية:

مهندسون زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج

محاسبون

مدرسون فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية

مندوبو مبيعات

شؤون عاملين

مشرفو جودة

فنيون جميع التخصصات

عمال إنتاج

أفراد أمن بمواقع مميزة

أخصائيو تمويل

معلمون سباحة

مترجمو لغة صينية

محاضرو برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية

كل التخصصات الفندقية

مهن التفصيل والخياطة

سائقون

عمال نظافة

تجميع خدمات

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات لتحقيق نسبة الـ 5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل مشرفين موظفين استقبال، إداريين، سائقين، عمال، دليفري برواتب مجزية وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بمتابعة ما يحدث بعد الإعلان عن هذه الوظائف من الشركات المختلفة وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له.