تعاون بين محافظة الجيزة وبنكي مصر والأهلي المصري لتحسين بيئة الاستثمار

وقع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بروتوكول تعاون مع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وذلك لتسوية أحد الملفات العالقة بينهم لتحسين بيئة الاستثمار بالمحافظة.

محافظة الجيزة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين

وأعرب اللواء أحمد راشد عن ترحيبه بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي مواكبا لتوجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار لافتا إلى أن محافظة الجيزة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بما يخدم إقامة مشروعات تساهم في توفير فرص عمل وتحقق تنمية تساعد على تحسين مستويات المعيشة التي بدورها تعمل على تقليص معدلات البطالة والاستفادة منها في تطوير البنية الأساسية ودعم مشروعات التنمية.

تنسيق الجهود لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأكد محافظ الجيزة على التعاون مع بنكي مصر والأهلي المصري وتنسيق الجهود لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتنمية تلك المشروعات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

استكمال التعاون مع محافظة الجيزة لتشجيع الاستثمار

وأشار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على استكمال التعاون مع محافظة الجيزة لتشجيع الاستثمار لدفع عجلة التنمية.