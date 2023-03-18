تحالف العمل الأهلي: استمرار توزيع كراتين «كتف في كتف» حتى نهاية رمضان

قالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للتعاون الأهلي التنموي، إن معدن الشعب المصري الأصيل يظهر في وقت الأزمات، والهدف الرئيسي من احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» هو إضفاء البهجة والطمأنينة على قلوب المصريين.

توزيع المواد الغذائية

وأضافت «الكاتب»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا نيوز»، أنه سيجري توزيع المواد الغذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بداية من اليوم وحتى آخر يوم في شهر رمضان.

وأوضحت أن مصر قوية رغم التحديات الصعبة ولا سيما الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي هي في الأساس أزمة اقتصادية انعكست على كثير من الدول خاصة مصر، ولكن الدولة تحدت كل الصعاب.

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».