الحياة الآن.. مباشر: 200 مليون جنيه تكاليف إنشاء أول محطة معالجة بقرية القشيش في القليوبية

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا عن «200 مليون جنيه تكاليف إنشاء أول محطة معالجة بقرية القشيش مركز شبين القناطر في القليوبية»؛ إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 70% من المحطة كأعمال مدني وكهروميكانيك ويتم مراعاة السرعة والجودة وأمن العمال.

وذكر التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ محطة معالجة قرية القشيش مقامة على مساحة 33148 مترا مربعا، كما أنها تعمل بطاقة استيعابية 15000 متر مكعب يوميا حاليا ومستقبلا 25000 متر مكعب يوميا.

إقامة المحطة على مساحة 8 أفدنة

وقال المهندس محمد رضا مدير مشروع محطة معالجة قرية القشيش بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية خلال تصريحات لقناة الحياة، إنّ المحطة مقامة على 8 أفدنة وتخدم 120 ألف نسمة في المرحلة الأولى، كما تخدم 8 قرى مثل كوم السمن والجعافرة.