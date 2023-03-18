مشروع قانون جديد بشأن شروط اقتناء الكلاب.. «ممكن تتحبس لو ما نفذتهاش»

كثير من المواطنين يعشقون تربية الكلاب، ولكن نظراً لما تحدثه بعض هذه الحيوانات من أضرار، فقد وضع مشروع قانون على طاولة مجلس النواب تحديداً أمام زراعة النواب الذي يتضمن شروطاً معينة لاقتناء الكلاب للحد من أضرارها حال اصطحابها في الشوارع.

الشروط الواجب توافرها لاقتناء الكلاب

ووفقاً لمشروع القانون الذي يناقش حاليا في مجلس النواب فقد وضع المشروع العديد من الشروط الواجب توافرها لاقتناء الكلاب وجاءت كالتالي :

1- ألا يقل عمر صاحب الكلب عن 16 سنة.

2- أن يتم تكميم الكلب وربطه جيداً أثناء التجول به في الطريق العام.

3- أن يتم الحصول على رخصة الكلب من مديرية الطب البيطري المختصة.

4- أن يتم تعليق رخصة الكلب في رقبته.

العقوبة المنتظرة حال المخالفة

ووفقاً لمشروع القانون فإنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

كما يعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل لـ100 ألف كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل لـ200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.