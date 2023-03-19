وظائف قيادية جديدة في أزهر القليوبية.. شيوخ معاهد و موجه لغة فرنسية

أعلنت منطقة القليوبية الأزهرية عن فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة شيخ معهد وموجه لغة فرنسية الذي يستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وأصدرت بيانًا أوضحت فيه مواعيد التقدم والشروط والأوراق المطلوبة.

«الوطن» تستعرض وظائف الأزهر الجديدة في القليوبية، منها وظيفة شيخ معهد أزهري في عدة مناطق وإدارات وموجه لغة فرنسية التي تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل ومواعيد وشروط التقدم.

أوضح بيان المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن وظائف شيوخ المعاهد المتوافر التقدم عليها خلال فترة التقديم حتى السبت المقبل 25 مارس هي وظيفة شيخ معهد في الأماكن التالية

- معهد الجعافرة الابتدائي إدارة شبين القناطر التعليمية.

- معهد شبين القناطر إعدادي ثانوي بنين إدارة شبين القناطر التعليمية.

- معهد باسوس الأبتدائي إدارة القناطر الخيرية التعليمية.

- المنيرة ع بنين إدارة القناطر الخيرية.

- كفر عبيان الإبتدائي إدارة الخانكة التعليمية.

- مرصفا الإعدادي الثانوي بنين إدارة بنها التعليمية.

- الديرالإعدادي والثانوي بنين إدارة طوخ التعليمية.

- فتيات الشقر الإعدادي إدارة كفرشكر التعليمية.

شروط وظائف شيخ معهد بأزهر القليوبية

أوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية، أن الشروط للتقدم للوظيفة كالتالي :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ أزهري تربوي مناسب.

- أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

-أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل .

- الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

- أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

- أن لا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرارًا بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

- أن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

- أن يكون على رأس العمل .

- لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط.

- لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان .

الأوراق المطلوبة لوظيفة شيخ معهد بأزهر القليوبية

أوضح بيان منطقة القليوبية الأزهرية أن الأوراق المطلوبة لوظيفة شيخ معهد بأزهر القليوبية كالتالي :

- طلب مستوفي البيانات .

- 2 صورة من خطاب اجتياز الكادر .

- صورة من بطاقة الرقم القومي .

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.

تفاصيل التقدم على وظيفة موجه لغة فرنسية بأزهر القليوبية

كما أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية فتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة موجه لغة فرنسية بإدارة بنها التعليمية ويقوم بالإشراف على إدارة طوخ التعليمية حيث يتم استقبال الطلبات حتى يوم السبت المقبل 25 مارس الجاري، وذلك حسب الشروط الآتية :

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب و تأهيل تربوي .

- أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل.

- أن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- أن لا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل .

- أن يكون على رأس العمل .

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء.

قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى.

أضاف البيان ان الأوراق المطلوبة لوظيفة موجه اللغة الفرنسية كالتالي :

- طلب مستوفى البيانات.

-2 صورة من خطاب اجتياز الكادر .

- صورة من بطاقة الرقم القومي .

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

- صورة من مباشرة العمل.