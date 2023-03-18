أبطال مسلسل عملة نادرة في ضيافة برنامج «It’s Show time» الاثنين

يستضيف برنامج «It’s Show time» المذاع على قناة CBC، أبطال مسلسل عملة نادرة، يوم الاثنين المقبل، في تمام الخامسة مساءً، وذلك من داخل كواليس مسلسل عملة نادرة.

أبطال مسلسل عملة نادرة في ضيافة برنامج«It’s Show time»

وتبين أنه من المقرر أن يجري برنامج«It’s Show time» حوارات مع نيللي كريم، وأحمد عيد، ومحمد لطفي، للتعرف على تفاصيل وكواليس المسلسل، وفق بيان عن الشركة المنتجة للبرنامج.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبورية، أحمد عيد، جومانة مراد، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد فهيم، علي الطيب، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، ومن إنتاج العدل جروب، وتجسد من خلاله نيللي كريم لأول مرة شخصية امرأة صعيدية، وخضعت لعدة جلسات عمل للتدريب على التحدث باللهجة الصعيدية.

وكانت الشركة المنتجة، لمسلسل «عملة نادرة»، وطرحت البرومو الدعائي للعمل، حيث بدأ البرومو بمقطع من تتر المسلسل بصوت الفنان محمد منير، الذي يغني تتر المسلسل، حيث تدور أحداث العمل حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، تخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.