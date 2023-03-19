عودة الأجواء الشتوية بالمحافظات الساحلية.. أمطار غزيرة ومنخفض جوي

أكد الدكتور عبد الله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن اليوم سوف يسود طقس مائل للبرود نهاراً وقارس ليلاً، بينما تشهد المدن الساحلية والمناطق الشمالية للبلاد من التقلبات المناخية وعدم استقرار، وسط منخفض جوي يضرب تلك المحافظات، كما يصاحب ذلك نشاط كبير للرياح عاتية ورمال علي بعض المناطق، وسط وسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وعودة للأمطار الشتوية.

طقس متقلب وأمطار علي المحافظات الساحلية

وأشار علام في تصريح لـ«الوطن» أن الأحد طقس بارد علي المحافظات الساحلية وسقوط أمطار في مطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، كما يشهد نهاراً طقسا متقلبا ما بين أمطار متقطعة، وهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد أعلنت عن سرعة الرياح الأحد علي محافظات الوجه البحري والقاهرة، والتي بلغت 19كم/ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 52%، والرطوبة 64%، وقد سجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 11درجة مئوية، كما يسود نشاط للرياح علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.