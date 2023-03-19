حدث ليلا.. مصرع طبيب داخل ماسورة ري وعودة الأجواء الشتوية بالمحافظات

تنشر «الوطن» لمتابعيها أهم وأبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية في مصر والوطن العربي والعالم، في السطور التالية.

القصة الكاملة لوفاه طبيب نساء

جمع متعلقاته الشخصية بعدما انتهي من عمله في وقت متأخر من الليل، أخذ حقيبته الطبية، ونزل من عيادته الطبية في ميت فرس مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وعبر الطريق ليستقل سيارته ويعود إلى بيته، تقدم ليفتح باب السيارة التي ركنها بجوار ترعة صغيرة، وما إن هم بفتح الباب حتى انزلقت قدماه وسقط في الترعة ليموت غريقا.

ابتلعت ماسورة ري زراعي ضخمة الدكتور يسري العدل وظل بها لمدة تزيد عن 24 ساعة حتى استطاع المتطوعون من أهالي قرية ميت فارس الدخول في إل الماسورة ليجدوا الجثمان بداخله، ونقلوا الجثمان إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة بالدقهلية

وعاش أهالي قريه الضهرية لحظات حرجة بعد تلقي خبر إصابة 3 أشخاص ومصرع 5 من أسرة واحدة إثر غرقها في ترعة بالقرب من قرية البصرة بشربين بالدقهلية.

انقلبت السيارة منذ ساعات في أحد الترع بالقرب من قريه البصرة بشربين، وكانت تحمل 8 أشخاص من أسرة واحدة، إلا أن 5 فارقوا الحياة ما إن سقطت السيارة في المياه، وحاول أهالي القرية إخراجهم ونجحوا في إنقاذ ثلاثة أفراد، وانتشال جثامين خمسة أشخاص من الأسرة مكونه من أب وأم وأبناء وخالة.

حالة من الحزن سيطرت على ملامح «أحمد.ع» أحد أقارب المتوفين بعد تلقي الخبر الصادم الذي وقع عليهم فقال لـ «الوطن»: «تلقينا خبر الوفاة من خلال تواصل أحد الأشخاص معانا على الإنترنت، وقالوا إن في حادثة تبع بلدكم وفي أشخاص ماتوا، وبالفعل في جروب على الواتساب بين أهالي قريتنا نزلنا عليه بسرعة وبلغنا أهلنا بالواقعة كاملة».

عودة الأجواء الشتوية بالمحافظات الساحلية

وأكد الدكتور عبد الله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن اليوم سوف يسود طقس مائل للبرود نهاراً وقارس ليلاً، بينما تشهد المدن الساحلية والمناطق الشمالية للبلاد من التقلبات المناخية وعدم استقرار، وسط منخفض جوي يضرب تلك المحافظات، كما يصاحب ذلك نشاط كبير للرياح عاتية ورمال علي بعض المناطق، وسط وسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وعودة للأمطار الشتوية.

وأشار علام في تصريح لـ«الوطن» أن الأحد طقس بارد علي المحافظات الساحلية وسقوط أمطار في مطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، كما يشهد نهاراً طقسا متقلبا ما بين أمطار متقطعة، وهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال

ما هي الكتل الهوائية القادمة من أوروبا

كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر الأحمر، تتسبب في انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيسهم بشكل كبير بالشعور بانخفاض درجات الحرارة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الكتل الهوائية وتأثيرها على الجو.

وجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر الأحمر، بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات القاهرة، حسبما ذكرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، أصبحت كتلا هوائية شمالية، مع وجود امتداد منخفض جوي على سطح البحر الأحمر المتوسط، وهذا يسبب انخفاض درجات الحرارة، حسب تعبير دكتورة منار خلال حديثها مع «الوطن».