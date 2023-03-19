أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بالقليوبية اليوم

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم استقرارا نسبيا، وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور مركز بنها واتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وفق بيان البورصة الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن، التالي:

- الفراخ البيضاء الكيلو 72 و73 جنيها

- الفراخ الساسو الكيلو 105 و108 جنيهات

- الفراخ البلدي الكيلو 99 و100 جنيه

- الفراخ الأمهات أبيض الكيلو 67 و68 جنيها

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

وبلغت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم ما يلي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 17 جنيها

- كتكوت ساسو عمر يوم 13 جنيها

- كتكوت بلدي عمر يوم من 7.5 جنيه

- كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 19.25 جنيه

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه

- كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه

أسعار البط في بورصة الدواجن اليوم

وجاءت أسعار البط اليوم، وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 69 جنيها

بط مسكوفي الكيلو 89 جنيها

بط مولارد الكيلو 77 جنيها

أسعار الكتكوت الرومي بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية، أسعار الكتكوت الرومي كالتالي:

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها

- كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

- كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض ما يلي:

- بيض أحمر طبق 30 بيضة 100 جنيه

- بيض أبيض طبق 30 بيضة 92 جنيها

- بيض بلدي طبق 30 بيضة 108 جنيهات.