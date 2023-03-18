دبلوماسي سابق لقناة الحياة: مصر أسست علاقاتها مع تركيا على قواعد القانون الدولي

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ مصر أسست علاقاتها مع تركيا وغيرها على أسس وقواعد القانون الدولي، ولم تتدخل يوما في شأن تركيا الداخلي رغم أن هناك العديد من القضايا التي يمكن التركيز عليها.

مصر تحترم الجوار

وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة: «مصر دولة تُعمل قواعد القانون الدولي في علاقاتها بدول الإقليم ودول العالم كافة، مشددًا على أن مصر تحترم الجوار وعندما رسمت حدودها مع اليونان احترمت الحدود البحرية التركية ولم تطغَ عليها.

الأطراف الإقليمية توغلت بشكل فج في حقوق دول الخليج

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ مصر وضعت أمام كل الدول فرص الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وفقا لقواعد الجوار وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي تتيح الاستفادة بالثروات، مشددًا على أن الأطراف الإقليمية توغلت بشكل فج في حقوق دول الخليج، وبخاصة إيران، كما تدخلت في حدود مصر وجوارها الجغرافي ومحيطها الإقليمي ومارست بعض الأطراف سياسات إقليمية ضارة تهدد أمن الخليج ومصر من الداخل، وبالتالي كان من الضروري أن تعي الأطراف الإقليمي أن الأمن والاستقرار الإقليمي هو المدخل الوحيد للأطراف كي تعيش جنبا إلى جنب وتتواءم نحو مستقبل أفضل سياسيا واقتصاديا، والتنسيق على المستوى الذي يسمح لهذا الإقليم بالخروج من ازماته المتكررة.