خريطة طقس الأسبوع الحالي.. أمطار وأجواء باردة ورياح ودفء شتوي

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّه «سوف تسود كتلة باردة شمالية تسيطر على الأجواء حتى الثلاثاء المقبل ثم ارتفاع مؤقت في الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة».

أمطار متفرقة اليوم الاحد على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء

أضاف في تقرير له اليوم أنه من المتوقع أن تسود أمطار متفرقة اليوم الأحد، على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء وبعض مناطق الوجه البحري كما أنه من المتوقع هبوب نشاط للرياح في صورة هبات قوية وتستمر هكذا طوال الأسبوع فيما عدا الثلاثاء والأربعاء، كما يسود طقس شتوي طبيعي دافئ نهارا بارد ليلاً.

جو مثالي لامتلاء حبوب القمح والفول البلدي واليانسون والكمون والشمر

أكّد أنَّ هذه التوليفة من المناخ جو مثالي لامتلاء حبوب القمح والفول البلدي واليانسون والكسبرة والكمون والشمر والتحجيم الطبيعي في البطاطس والبنجر والبصل والثوم، لكنه أيضاً ارتباك لفترة التزهير في المانجو والزيتون والبرتقال والكمثرى وضعف العقد.

وأشار إلى أنَّه من المتوقع أيضاً أنتشار البياض الدقيقي على المانجو والزراعات تحت الصوب، وزيادة معدلات التنفيل في الكنتالوب والبطيخ والطماطم والخيار والبامية والبسلة بسبب تذبذبات الحرارة -فرق حرارة الليل والنهار- وسوف تكون هناك صحوة أخرى لأمراض التبقعات والندوات على البطاطس والطماطم والبصل خاصة الندوة المتأخرة على البطاطس والطماطم.

عدم ري القمح وتأجيل زراعة الفول السوداني والبطيخ المكشوف

ولفت إلى أنَّه ما زال الزيتون على المحك وبداية ضعيفة في التزهير، لذا يجب عدم ري القمح وتأجيل زراعة الفول السوداني والبطيخ المكشوف وكتير من المحاصيل الصيفية حتى آخر هذا الأسبوع، كما يمكن ري القمح يومي الثلاثاء والأربعاء ومتوقع هدوء للرياح وتكثيف إضافة الفلوفيك وعالي الفسفور لكل أشجار الفاكهة خاصة المانجو والموالح والزيتون.