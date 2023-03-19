موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023 من ماكينات الصرف الآلي

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023، مشيرة إلى بدء صرف زيادة معاشات أبريل يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 من ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنوك أو البريد، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، لافتة إلى صرف زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل المقبل.

زيادة معاشات أبريل 2023 لـ11 مليون مواطن

وتزامنا مع تحديد موعد صرف زيادة معاشات أبريل 2023، أشارت التأمينات الإجتماعية إلى أنّ هناك 11 مليون مواطن سيصرفون زيادة المعاشات 2023 بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها.

ولفتت التأمينات الإجتماعية إلى أنّ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات لمدة 3 أشهر تقدر بنحو 14 مليار جنيه، عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

وأضافت التأمينات الإجتماعية، أنّ حالات استحقاق المعاش، خلال الفترة من أبريل 2023 حتى 30 يونيو 2023 يحق لها الإستفادة من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

صرف معاشات أبريل 2023 من فروع بنك ناصر

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات أبريل 2023 سيكون متاحا في كل فروع البنك المختلفة المنتشرة بكل محافظات مصر إلى جانب بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، لافتا إلى أنه يتم تغذية ماكينات ATM بالنقدية بشكل مستمر، كما تم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري» على مستوى الجمهورية.