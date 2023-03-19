سيولة مرورية في الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة

استعرضت ميرنا عادل، مراسلة «إكسترا نيوز» من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، الحالة المرورية في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية داخل محافظة الجيزة، خلال الساعات الأولى من الصباح.

تكدس مروري عند سفنكس

وقالت «عادل»، إنّ ميدان الجلاء يشهد سيولة مرورية كبيرة فى الاتجاهين سواء المؤدي إلى محافظة الجيزة أو شارع التحرير، مشيرة إلى أنّ وجود تكدس مروري عند سفنكس في الاتجاه من أكتوبر إلى محافظة القاهرة، كون هذا التوقيت مرتبط بذهاب الموظفين لأشغالهم والطلاب لمدارسهم وجامعاتهم، بينما توجد سيولة مرورية كبيرة في باقي الاتجاهات في سفنكس.

سيولة مرورية كبيرة بالدقي

وأضافت أنّ كوبري الدقي وشارع التحرير يشهدان سيولة مرورية كبيرة دون وجود أي عرقلة أو زحام في كل الاتجاهات الخاصة بهم، متابعة أن هناك سيولة مرورية إلى حدًا ما على طريق الفيوم عند البوابة الثالثة والرابعة من حدائق الأهرام في الاتجاهين، ولكن يتواجد يتعرقل الطريق عند البوابات قليلا.

وأشارت مراسلة إكسترا نيوز إلى أن كوبري عباس يشهد سيولة مروية كبيرة في كل الاتجاهات، ولا يوجد أي عرقلة أو توقف للسيارات في أي نقطة عليه، مضيفة أن جامعة الدول العربية تشهد سيولة مرورية إلى حدا كبير ولا توجد أي عرقلة على هذا الطريق.