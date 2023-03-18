مسلسلات رمضان 2023.. حنان مطاوع فلاحة تواجه الاحتلال في «سره الباتع»

تطل الفنانة حنان مطاوع، على جمهورها من خلال مسلسل سره الباتع، والذي ينافس ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، حيث تجسّد شخصية فلاحة تدعى صافية، تعيش قصة حب مع حامد ويقوم بدوره أحمد صلاح السعدني، ويقومان الثنائي بمناهضة الاحتلال الفرنسي، ومع استشهاد حبيبها، تسعى لاستكمال رحلة النضال ضد الاحتلال.

عرض مسلسل سره الباتع على قناة on في رمضان

مسلسل سره الباتع، مأخوذ عن قصة الأديب يوسف إدريس والتي تحمل نفس الاسم، من إخراج خالد يوسف، الذي شارك في كتابة السيناريو مع خالد كساب ومصطفى إبراهيم، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة on tv، ومنصة watch it الإلكترونية.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل سره الباتع بين زمنين مختلفين أحدهما في العصر الحالي، وآخر في عصر الاحتلال الفرنسي، وما ترتب عليه من أحداث ومواقف خلال هذه الفترة، ويقوم بغناء تتر المسلسل محمد منير.

أبطال المسلسل

المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم حسين فهمي، أحمد فهمي، حنان مطاوع، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، صلاح عبدالله، منة فضالي، شريف حافظ، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، محمود قابيل، هالة صدقي، نجلاء بدر.