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طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة إلكترونيا في 7 خطوات

كتب:

منة عبده
09:33 ص | الأحد 19 مارس 2023
برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

أحيانا كثيرة يتعرض مستفيدو برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، لحدوث عطل في البطاقة أو مشكلة في الصرف، لذا أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية تقديم شكاوي تكافل وكرامة إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، وإتباع عدد من الخطوات، أبرزها تحديد نوع الشكوي، وكتابة كل التفاصيل المتعلقة بها. 

«الوطن» تستعرض، خلال السطور التالية، طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة إلكترونيًا، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي

طريقة تقديم شكاوي تكافل وكرامة إلكترونيا

أولا: تبدأ خطوات تقديم شكاوي تكافل وكرامة من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط على هذا الرابط

ثانيا: يقوم الراغب في تقديم شكاوي تكافل وكرامة باختيار «استعلام تكافل وكرامة».

ثالثا: يتم الإستعلام من خلال استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

رابعا: يقوم العميل باختيار «تسجيل شكوى». 

خامسا: يظهر على الفور نوع بطاقة الدعم سواء تكافل أو كرامة، بالإضافة إلى المحافظة والإدارة الاجتماعية.

سادسا: على العميل أن يقوم باختيار وتحديد نوع الشكوى، والتى تتمثل في: «شكاوى الرقم السرين إيقاف أو تجميد بطاقة تكافل وكرامة، سوء خدمات الخط الساخن، إهمال أو معاملة سيئة من موظفي مكتب البريد، شكاوى بطاقة الصرف، طلب تعديل بيانات الأسرة، خطأ بالاسم المسجل على بطاقة الصرف، طلب رشوة أو ابتزاز موظفي الشؤون، شكاوى تتعلق بالرصيد، خطأ بالرقم القومي المسجل على بطاقة الصرف، سوء خدمات موظفي الشؤون».

سابعا: يقوم العميل بكتابة تفاصيل الشكوى، والضغط على «تسجيل».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.